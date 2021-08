Jennifer Lopez en couple avec Ben Affleck : elle raye définitivement son ex Alex Rodriguez de sa vie

On dirait bien qu'elle a, définitivement, tourné la page. Les petites fouines des réseaux sociaux ont remarqué que Jennifer Lopez avait subitement rayé son ex Alex Rodriguez de sa vie... en tout cas de sa vie virtuelle. Sur son compte Instagram, la chanteuse de 52 ans a supprimé toutes les photographies sur lesquelles son ancien compagnon apparaissait. Elle l'a même unfollow du réseau social, symbole d'un désintérêt total malgré les quatre ans passées ensemble.

En janvier dernier, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez s'étaient rendus, ensemble, à Washington pour célébrer l'investiture de Joe Biden organisée au Capitole de la capitale des Etats-Unis. La sublime artiste avait interprété, pour l'homme politique, les titres The Beautiful et This Land is your land, avant de savamment glisser un légendaire Let's Get Loud. Et en guise de souvenirs, elle avait partagé quelques images en compagnie de son basketteur adoré... qui ont totalement disparues. Aujourd'hui ne reste que les traces de sa performance, mais pas de sa vie romantique.