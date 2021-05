Alex Rodriguez réagit aux rumeurs entre Jennifer Lopez et Ben Affleck avec une petite pique !

C'est l'affaire qui agite tous les médias américains en ce moment. Près de vingt ans après leur premier idylle, Jennifer Lopez et Ben Affleck seraient-ils de nouveau ensemble ? Après plusieurs longues relations chacun de leur côté, les deux stars auraient opéré un rapprochement ces derniers temps. Après s'être revus lors d'un concert début mai, les médias n'en finissent plus d'évoquer la possibilité que les deux artistes recollent les morceaux.

Une situation qui ne semble pas plaire du tout à l'ex compagnon de la bomba latina, Alex Rodriguez. L'ancien champion de baseball, âgé de 45 ans, est fou de rage et ne digère pas bien ces rumeurs. Dernier exemple en date, lors d'une sortie à Miami où l'ancien sportif, qui semblait s'être bien remis de sa rupture, a été interrogé par des journalistes pour connaître son ressenti suite à ces rumeurs, comme l'a indiqué le média Page Six. Ce dernier a simplement répondu : "Go Yankees". À première vue, une réponse hors contexte et pas du tout adaptée à la situation, mais c'est mal connaître celui qui a eu une aventure avec Cameron Diaz.

Une rivalité qui ne devrait pas rester seulement sportive !

Pour un fan de sport comme Ben Affleck, cette réponse doit avoir un sens bien particulier. Ayant grandi en banlieue de Boston, le beau gosse de 48 ans est un énorme fan de baseball et de l'équipe locale des Boston Red Sox. Et il se trouve que le rival honni de cette équipe n'est autre que celle des Yankees de New York ! On peut donc interpréter la courte réponse d'Alex Rodriguez comme une provocation directe envoyée à Ben Affleck, comme pour lui signifier qu'il devrait y avoir de la rivalité dans l'air entre les deux hommes.

Affaire à suivre donc, mais après la réaction beaucoup plus posée de Jennifer Garner, on peut dire que l'ex de Jennifer Lopez ne voit pas du tout cette histoire d'un bon oeil. Pas de réaction de la part de Ben Affleck pour le moment, qui, après une brève liaison avec la sublime Ana de Armas, semble avoir retrouvé l'amour, après quelques ratés assez gênants.