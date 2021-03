Ana de Armas et Ben Affleck à nouveau ensemble ? L'actrice réagit

La rupture de Ben Affleck et Ana de Armas, annoncée au mois de janvier, a surpris les fans du couple. Ces derniers soupçonnaient une réconciliation amoureuse encore secrète. L'actrice a réagi à cette rumeur...

Rien n'échappe aux internautes ! Ils ont soupçonné Ben Affleck et Ana de Armas de s'être remis ensemble après publication d'un nouveau selfie par la comédienne, ce dimanche 21 mars 2021. Dans sa story Instagram du jour, Ana s'est montrée à ses plus de 4 millions d'abonnés. Une main dans les cheveux, ses superbes yeux verts maquillés, la future bombe du film Mourir peut attendre (le prochain James Bond, en salles le 6 octobre prochain) a séduit ses followers, qui ont remarqué qu'elle portait un collier en or, avec comme pendentif la moitié d'un coeur.

Ce bijou, Ana de Armas le portait régulièrement du temps de sa relation avec Ben Affleck. Il n'en fallait pas plus pour que les utilisateurs Instagram espèrent un retour de flamme entre les deux. Ana leur a répondu en publiant une vidéo de Marilyn Monroe, interprétant la chanson Diamonds are a girl's best friend dans le film Gentlemen prefer blondes.

Dans la scène, une Marilyn Monroe entourée d'hommes et vêtue d'une robe rose répète Non en chantant. Pour faire comprendre aux instagrammeurs que la rumeur sur Ben Affleck et elle était fausse, Ana de Armas a écrit en légende de sa publication : "Ce qu'elle a dit".