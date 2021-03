Diaporama Ana de Armas et Ben Affleck à nouveau ensemble ? L'actrice réagit

Ana de Armas et Ben Affleck à nouveau ensemble ? L'actrice réagit

Ben Affleck et sa compagne Ana de Armas promènent leurs chiens à Los Angeles, le dimanche de Pâques

Ben Affleck et Ana de Armas dans le clip Antes Que El Mundo Se Acabe ("Avant la fin du monde") publié jeudi 14 mai sur Youtube.

Ben Affleck et sa petite-amie Ana de Armas sur Instagram.

Ben Affleck et Ana De Armas à Los Angeles le 29 novembre 2020.

Ben Affleck et Ana de Armas en août 2020.

Ben Affleck et sa compagne Ana de Armas équipés de masque de protection vont promener leurs chiens pendant l'épidémie de Coronavirus Covid-19 à Venice, Los Angeles le 19 mai 2020

Ben Affleck et sa compagne Ana de Armas, qui portent des masques de protection, vont acheter quelques donuts pendant l'épidémie de Coronavirus Covid-19 le 18 avril 2020 à Santa Monica.

Exclusif - Ben Affleck et Ana de Armas, équipés de masques, se promènent avec le chien de l'actrice tandis que Ben Affleck se désaltère avec une boisson fraîche à Los Angeles, le 14 mai 2020.

Exclusif - Ben Affleck et sa nouvelle compagne Ana De Armas s'embrassent lors d'une balade en amoureux sur la plage du Costa Rica, le 10 mars 2020.

Fous rires et regards complices entre Ben Affleck et sa compagne Ana de Armas lors de leur promenade avec leurs chiens dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles