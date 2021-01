Ana de Armas : Nouveau look après sa rupture avec Ben Affleck

Après la séparation, la transformation ! Ana de Armas a réalisé sa première apparition post-rupture avec Ben Affleck. L'actrice célibataire possède un nouveau look, qui a séduit des milliers d'internautes.

C'est dans une série diffusée sur YouTube qu'Ana de Armas a montré son nouveau visage. La future star du film Mourir peut attendre (nouvel épisode de la saga James Bond, en salles le 31 mars 2021) s'exprime en espagnol dans le premier épisode de la deuxième saison de Ser mamá es De Madre. Ana adresse un message à une amie, message écouté avec émotion par les animatrices de la série, Limara Meneses et Claudia Muma.

Outre les mots d'Ana de Armas, son look a retenu l'attention des téléspectateurs. Habillée d'un t-shirt blanc, une montre Cartier au poignet, l'ex-compagne de Ben Affleck est surtout coiffée de cheveux bruns et mi-longs, lui tombant tout juste au-dessus des épaules. Ce carré et sa frange ont suscité de nombreuses réactions, globalement positives.