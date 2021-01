Ben Affleck et Ana de Armas séparés : la cause de leur rupture révélée

L'annonce de la rupture de Ben Affleck et Ana de Armas a surpris les nombreux fans du couple. Un proche des deux ex les rassurent sur la nature de leur relation. Les deux acteurs sont restés amis et discutent régulièrement.

L'info est signée People ! Citant une source restée anonyme, le site américain révèle que l'amitié entre Ben Affleck et Ana de Armas est restée intacte. "Ils parlent toujours régulièrement", ajoute l'indic de People. Le magazine avait déjà dévoilé une des causes de leur séparation : leur lieu de vie. "Ana ne veut pas s'installer à Los Angeles et Ben y est obligé, comme ses enfants habitent à Los Angeles", avait expliqué un insider.

Page Six en expose une autre : les enfants ! Ana de Armas n'en a pas, et Ben Affleck, déjà papa de 3 enfants (Violet, Seraphina et Samuel, âgés de 14, 11 et 8 ans, nés de son mariage à Jennifer Garner), n'en voulait pas d'autre. "C'était rédhibitoire. Ben n'est pas prêt à fonder une nouvelle famille. Ana et lui ont tous les deux trois films de programmés", précise l'informateur du site du New York Post.