Jennifer Lopez à nouveau en couple avec Ben Affleck ? Son ex Alex Rodriguez est sous le choc

A peine séparée de son fiancée Alex Rodriguez, Jennifer Lopez se consolerait-elle dans les bras de son ex... Ben Affleck ? Les rumeurs vont bon train, d'autant que la chanteuse de 51 ans et l'acteur de 48 ans ne se quittent plus. Sur des photos dévoilées par le Daily Mail le 10 mai 2021, les deux stars apparaissent ensemble dans une voiture, dans le Montana, où monsieur possède un chalet dans un club résidentiel privé. L'interprète de Jenny From The Block aurait fait le voyage à bord d'un jet privé pour profiter d'une petite semaine de vacances en tête-à-tête avec son ancien compagnon, avant de rentrer avec lui à Los Angeles samedi dernier.

"Elle a passé plusieurs jours avec Ben loin de la ville. Ils ont une forte connexion. Tout a été rapide et intense, mais Jennifer est heureuse", a rapporté une source de People. C'est la deuxième fois que les ex-amants sont aperçus alors qu'ils passent du temps ensemble. Les rumeurs de retour de flamme ont débuté plus tôt ce mois-ci, lorsque les deux stars ont pris part au concert de bienfaisance VAX Live enregistré au SoFi Stadium de Los Angeles. "Ils ont beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Ils ont toujours eu de l'admiration l'un pour l'autre", a ajouté une source du magazine. "Ils sont amis. Ils ont toujours été amis et ils se sont vus au fil des ans", avait déjà confié un proche en avril dernier.

S'il y en a un qui suit ces retrouvailles de près, c'est bien Alex Rodriguez, l'ex-fiancé de Jennifer Lopez : "A-Rod est choqué de voir que J.Lo a tourné la page, a rapporté une source d'E! News. Il pensait vraiment qu'ils pourraient travailler sur leur relation et se rabibocher. Il a essayé de contacter J.Lo pour la revoir mais elle a été sèche avec lui." L'ancien joueur de baseball et la chanteuse avaient entamé une idylle en 2016 avant de finalement rompre leurs fiançailles en avril dernier.