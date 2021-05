Jennifer Lopez en couple ? Gros rapprochement, en secret, avec Ben Affleck !

Après plusieurs allers-retours, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont effectivement séparés. Ensemble depuis quatre ans, les tourtereaux ont expliqué qu'ils prendraient désormais des chemins différents dans un communiqué envoyé à plusieurs médias américains, le 15 avril 2021. "Nous avons réalisé que nous sommes mieux en tant qu'amis et nous espérons le rester, précisaient-ils. Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir sur tous nos projets professionnels communs. Nous souhaitons le meilleur, pour nous et nos enfants respectifs." Fiancés en 2019, les amoureux ne cessaient de reporter le mariage à cause de la pandémie de Covid-19. Ce qui n'est pas sans rappeler les épousailles qui devaient unir J.Lo à Ben Affleck en 2003 et qui n'ont, finalement, jamais eu lieu...