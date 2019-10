Ben Affleck ivre en soirée, il a fini au casino avec 20 000 dollars de bankroll

Dimanche matin, alors qu'il se rendait chez son ex-femme Jennifer Garner pour voir leurs trois enfants, Ben Affleck a rappelé sa détermination à se soigner : "Ça arrive, c'était un faux pas. Mais je ne vais pas laisser ça faire tout capoter", a-t-il affirmé aux paparazzi, un café à la main. La veille, il avait justement évoqué sur Instagram sa fierté d'être rétabli depuis plus d'un an...



"Lutter contre n'importe quelle addiction est un combat difficile qui dure toute la vie, avait-il déclaré en octobre 2018, peu de temps après être sorti d'une cure de désintoxication. À cause de ça, on n'est jamais vraiment sorti d'affaire. C'est un engagement à temps plein. Je me bats pour moi et pour ma famille." Avec l'actrice d'Alias, dont il est divorcé depuis 2015, il est le père de Violet, Seraphina et Samuel (13, 10 et 7 ans).