Jennifer Lopez renversante devant Ben Affleck : le rapprochement se précise ?

Depuis son retour de République Dominicaine, où elle a tourné le film Shotgun Wedding (en salles aux États-Unis le 29 juin 2022), Jennifer Lopez et Ben Affleck ont passé du temps ensemble à au moins trois reprises. Citant une source, Page Six a révélé que des agents de sécurité allaient chercher l'acteur dans un SUV Escalade de couleur blanche et l'emmenaient au domicile de Jennifer Lopez, un luxueux manoir à 28 millions de dollars.

"Ils sont simplement amis, précise un proche. Mais ils l'ont toujours été", précisait l'informateur de Page Six. Même après leur séparation, quelques jours avant leur mariage. "Cela m'a éviscérée, regrettait la chanteuse auprès du magazine Vanity Fair. J'ai perdu pied, j'ai remis en question mon appartenance à ce métier, je me suis demandé si je n'étais pas mauvaise en tout. Et ma relation avec Ben s'auto-détruisait devant les yeux du monde entier."

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont rencontrés en 2002 sur le tournage de la comédie Amours troubles de Martin Brest. Les ex-fiancés ont ensuite fait l'objet d'une attention médiatique permanente, qui a donné lieu à la publication de commentaires déplacés. "Les gens étaient atroces avec elle. Sexiste, raciste, s'est souvenu Ben Affleck dans le podcast Awards Chatter. On écrivait des choses abjectes à son sujet. Une personne qui écrirait ce genre de choses de nos jours se ferait virer."