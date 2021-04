Jennifer Lopez : Son ex-fiancé Alex Rodriguez a perdu du poids, sa transformation étonnante

C'est par un communiqué que JLo et A-Rod ont annoncé la fin de leur histoire d'amour. La chanteuse de 51 ans et son fiancé se sont adressés au grand public : "Nous avons réalisé que nous étions mieux en tant qu'amis et sommes enthousiastes à l'idée de le rester. Nous continuerons à collaborer et à nous soutenir l'un et l'autre dans nos entreprises communes et projets communs. Nous souhaitons le meilleur aux enfants de l'un et de l'autre. Par respect pour eux, le seul commentaire que faisons est un merci à tous ceux qui nous ont adressé des mots gentils et nous ont soutenus."

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez s'étaient rencontrés en 2017 et fiancés en 2019. Leur mariage avait été repoussé puis annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Ils s'étaient brièvement séparés au mois de mars, avant une réconciliation tout aussi courte.

Cette séparation est un nouveau revers amoureux pour Alex Rodriguez et Jennifer Lopez. La bombe latine a été mariée trois fois, à Ojani Noa, Criss Judd et Marc Anthony (le père de ses jumeaux de 13 ans, Max et Emme), et s'est fiancée à deux reprises, à Ben Affleck et Alex Rodriguez. Ce dernier a divorcé une fois, de Cynthia Scurtis, la mère de ses deux filles Natasha et Ella (16 et 13 ans), et fréquenté plusieurs célébrités, comme Kate Hudson ou Cameron Diaz.