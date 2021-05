Ben Affleck : L'acteur rembarré par une bombe sur une appli de rencontres !

Une insistante rumeur lui prête, à tort, un rapprochement avec Jennifer Lopez ! Ben Affleck a craqué pour une autre femme, qu'il a rencontrée sur une application. Victime de sa notoriété, l'acteur a tenté de la convaincre qu'il n'était pas un usurpateur...

Ben Affleck est célibataire depuis le mois de janvier 2021 et sa rupture avec l'actrice Ana de Armas. Il a depuis tenté de rencontrer d'autres femmes et s'est même essayé aux applications. Sur Raya, dont l'accès est payant et se fait par parrainage, Ben a craqué pour une ravissante influenceuse, du nom de Nivine Jay. Les deux utilisateurs ont matché, mais Nivine, persuadée d'être victime d'un usurpateur, a unmatch l'interprète du super-héros Batman.

Ben Affleck s'en est aperçu et a tenté de prouver son identité à Nivine Jay. Pour ce faire, il s'est filmé et lui a envoyé la vidéo, dans laquelle il lui demande : "Nivine ! Pourquoi tu m'as unmatch ? C'est moi !" Nivine Jay s'est amusée de la situation sur TikTok, où elle compte plus de 18 000 abonnés.