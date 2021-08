Jennifer Lopez et Ben Affleck : ce cadeau qu'elle a gardé, pendant 19 ans, malgré la rupture

Et dire qu'elle l'avait gardé pendant tout ce temps ! Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont remis ensemble, et depuis, la planète entière croit au retour de flamme. Mais il semblerait que la chanteuse n'ait jamais vraiment oublié son ex, malgré les enfants, les mariages et fiançailles qui sont survenus entre temps. Pour preuve : comme l'a remarqué le magazine Elle, la sublime artiste de 52 ans porte toujours un bracelet qu'elle a reçu, de la part de Ben, il y a 19 ans en 2002. Il s'agit d'un Harry Winston qu'elle agite à nouveau fièrement, sur les réseaux sociaux, en 2021.

Ce n'est pas la seule chose marquante qu'elle a partagé, sur son compte Instagram, dernièrement. Alors que les rumeurs les plus folles circulaient à leur propos, et que chacun émettait un doute quant au come-back romantique des Benifer, Jennifer Lopez est partie en vacances en Italie pour célébrer son 52e anniversaire... dont un passage à Capri, pour prouver que contrairement à ce que dit la chanson de Hervé Vilard, ce n'était pas fini. En promenade aquatique sur une luxueuse embarcation, elle a capturé une image sur laquelle elle embrasse langoureusement son ex, le terme "ex" n'étant d'ailleurs plus d'actualité.

Cela m'a éviscérée

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été en couple de 2002 à 2004. Les tourtereaux s'étaient fiancés au bout de trois mois de relation mais le mariage n'avait jamais eu lieu. Le comédien avait même fait une apparition dans l'iconique clip du titre Jenny from the block. Mais ils parlaient avec une certaine nostalgie, de cette époque, quand l'occasion se présentait. La chanteuse n'hésitait pas à évoquer une première "vraie peine de coeur". D'autant qu'elle vivait, en simultané, l'échec monumental du film Gigli. "Cela m'a éviscérée, expliquait-elle au magazine Vanity Fair. J'ai perdu pied, j'ai remis en question mon appartenance à ce métier, je me suis demandé si je n'étais pas mauvaise en tout. Et ma relation avec Ben s'auto-détruisait devant les yeux du monde entier." Voilà qu'elle offre, désormais, une vision plus rose de l'histoire...