Jennifer Lopez solo en Italie : son discret clin d'oeil fashion à Ben Affleck...

L'histoire d'amour entre Jennifer Lopez et Ben Affleck est repartie de plus belle, suscitant la curiosité de leurs fans. Et pour cause : après leur rencontre en 2001, les deux tourtereaux se sont ensuite fiancés en 2002 et séparés deux ans plus tard. Et, en 2021, les deux stars américaines ont décidé de donner une nouvelle chance à leur relation. L'un comme l'autre sont désormais inséparables, et partagent de nombreux baisers langoureux sous les yeux ébahis du monde entier.

Actuellement en vacances à Portofino, en Italie, Jennifer Lopez a fait une apparition, samedi 31 juillet 2021, sans son cher et tendre, rentré plus tôt dans la journée aux États-Unis. Durant sa sortie, cette dernière est apparue totalement scotchée à son téléphone. Sûrement en train de parler à son amour de toujours... Toutefois, un détail n'a pas échappé au site TMZ : Jennifer Lopez a affiché un joli collier en or autour du cou sur lequel on peut découvrir le prénom de Ben. Un doux clin d'oeil de la part de l'interprète de Dance Again, qui est certes éloignée physiquement de son amoureux, mais qui garde ainsi fièrement son compagnon près d'elle d'une autre manière.