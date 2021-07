Jennifer Lopez et Ben Affleck : pose complice dans un photomaton

C'est l'un des feuilletons du moment à Hollywood. Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont finalement remis ensemble ! Ensemble au début des années 2000, les deux stars sont de nouveau en couple et ils ne s'en cachent plus ! Alors que les premières rumeurs remontent à quelques mois maintenant, la chanteuse de 51 ans et l'acteur de 48 ans vivent pleinement leur relation et enchaînent les sorties, que ce soit dans des parcs d'attractions ou pour une balade avec les enfants. Toujours très complices, les deux amoureux se sont retrouvés pour l'anniversaire d'une très bonne amie de J.Lo, Leah Remini, une star du petit écran aux États-Unis qui fêtait ses 51 ans le 15 juin dernier.

Cette dernière, qui compte 2,9 millions d'abonnés sur Instagram, a posté une vidéo de l'évènement hier soir et on peut y apercevoir les deux amoureux très complices. Au cours d'une superbe réception organisée en l'honneur de Leah Remini, les convives ont été invités à prendre la pose dans un photomaton installé pour l'occasion. Et à travers les nombreuses photos, on peut voir Jennifer Lopez et Ben Affleck en compagnie de Leah et les deux amoureux semblent une fois de plus très complices.

Sur une photo en noir et blanc, la bomba latina lance un regard de braise à l'objectif et pose sa main sur le beau gosse qui a longtemps incarné Batman au cinéma, tandis que lui l'enlace tendrement. Un joli câlin qui prouve une fois de plus toute la complicité qui existe entre les deux exs qui ont fini par se laisser une seconde chance.