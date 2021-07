J-Lo et Ben Aflleck en route vers le mariage ? Il redécouvrent "le véritable amour"

Dix-sept ans après leur rupture fracassante en 2004,Jennifer Lopez et Ben Affleck s'aiment comme au premier jour. En couple depuis le mois de mai, les deux stars américaines pourraient même avoir dans l'intention de se marier comme l'ont déclaré plusieurs sources à People. Le couple serait ainsi "plus qu'heureux", "totalement engagé" et prêt à passer "le reste de sa vie ensemble". Une autre source proche du couple aurait confié à US Weekly que J-Lo et Ben serait tous deux ravis de la "fluidité" avec laquelle leur relation fonctionne. "Ces derniers mois ont été un véritable tourbillon, déclare la source, Ils sont bien conscients que certains cyniques considèrent toujours cela comme un gros coup d'éclat et roulent des yeux devant la rapidité de tout cela, mais cela ne les dérange pas d'un iota. Ils sont pleinement déterminés à franchir les prochaines étapes et à passer le reste de leur vie ensemble."

Les amoureux auraient-ils tendance à précipiter les choses ? Pas du tout. Le couple a appris de ses erreurs passées et semble prêt à redémarrer une nouvelle relation plus saine. Comme s'ils ne s'étaient jamais quittés ! "On a l'impression qu'ils sont à nouveau ensemble depuis des années, pas des mois. En ce qui les concerne tous les deux, ils sont juste bénis de s'être trouvés et d'avoir découvert le véritable amour, ce dont la plupart des gens ne peuvent que rêver" ajoutait cette même source.

Cette fois-ci, il n'y a pas le moindre doute

Pour rappel, le couple avait rompu ses fiançailles en 2004 quelques mois avant leur mariage. Détruite par cette rupture, l'ex d'Alex Rodriguez avait déclaré à l'époque à Vanity Fair : "Cela m'a éviscérée. J'ai perdu pied, j'ai remis en question mon appartenance à ce métier, je me suis demandé si je n'étais pas mauvaise en tout. Et ma relation avec Ben s'autodétruisait aux yeux du monde entier (...) Il m'a bien fallu deux ans pour remonter la pente."

Mais tout cela c'est de l'histoire ancienne ! Une source aurait ainsi révélé à People : "Si leurs fiançailles n'ont peut-être pas fonctionné la première fois, cette fois-ci, il n'y a pas le moindre doute dans leur esprit que cela ne va pas marcher. Tout ce qui a mal tourné dans le passé ne peut que leur servir de manière positive cette fois-ci."

Dès la rentrée, les amoureux auraient d'ailleurs pour projet d'emménager ensemble à Los Angeles. Un projet qui tient à coeur de l'interprète du titre Let's Get Loud puisqu'elle a récemment été aperçue en train de visiter une école privée de Santa Monica avec son fils Max le 10 juillet 2021. Les choses avancent donc très (très) vite entre J-Lo et Ben !