Jennifer Lopez et Ben Affleck en couple : premier baiser en public, la famille de JLo valide !

En avril 2021, Jennifer Lopez se séparait d'Alex Rodriguez. Et un mois plus tard, la voilà dans les bras de son ex-compagnon Ben Affleck, dix-sept ans après leur première histoire d'amour. Depuis, les deux stars ne se quittent plus. En effet, d'après les informations de Page Six, la chanteuse de 51 ans et l'acteur de 48 ans ont été aperçus très proches et complices lors d'une dîner dimanche 13 juin 2021... à tel point que le couple a échangé son premier baiser en public, photo à l'appui.

C'est à Malibu, au Nobu, restaurant japonais très chic, que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont dîné. Durant toute la soirée, et comme le prouvent des clichés partagés par nos confrères, les amoureux ont multiplié les bisous, câlins et autres gestes tendres, ne laissant plus de place au doute quant à la nature de leur relation.