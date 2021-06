Jennifer Lopez en couple avec Ben Affleck : bientôt l'emménagement avec les enfants ?

Jennifer Lopez et Ben Affleck n'ont pas encore officialisé publiquement leur nouvelle relation, mais s'activent en coulisses ! L'actrice et chanteuse est déterminée à donner une chance à ce retour de flamme. Elle a l'intention d'emménager à Los Angeles, pour être plus près de son nouveau compagnon.

L'info est signée E! News. Citant une source restée anonyme, le site américain révèle que Jennifer Lopez va quitter la ville de Miami, où elle vivait avec son ex-fiancé, l'ancien joueur de baseball Alex Rodriguez. Elle compte s'installer à Los Angeles pour être plus près de Ben Affleck. L'interprète du super-héros Batman est contraint de rester en Californie à cause de ses trois enfants, Violet, Seraphina et Samuel (15, 12 et 9 ans), nés de son mariage passé avec Jennifer Garner.

"[Jennifer Lopez] sera entre Los Angeles et les Hamptons cet été, mais elle sera basée à Los Angeles. Elle cherche des écoles pour ses enfants, pour l'automne, précise l'informateur d'E! News. Elle est enthousiaste concernant ce nouveau départ et sur l'avancement avec Ben. Ils seront bientôt dans leur maison de Los Angeles."

Les trois enfants de Ben Affleck feront probablement la connaissance des jumeaux de JLo, Max et Emme (13 ans), nés de son précédent mariage avec le chanteur Marc Anthony.