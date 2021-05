Jennifer Lopez et Ben Affleck en vacances romantiques, retour de flamme imminent ?

"Ils sont simplement amis. Mais ils l'ont toujours été", précisait un proche de Ben Affleck à Page Six sur son rapprochement présumé avec Jennifer Lopez. Les choses ont visiblement changé depuis l'aveu de la source du site américain, puisque les deux amis et ex-fiancés sont récemment partis en vacances ensemble...

C'est à Big Sky, dans le comté de Madison et l'État du Montana, que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont posé leurs valises ! La superstar de 51 ans et son ami/ex-fiancé acteur se sont installés au Yellowstone Club, une résidence privée de luxe dont Ben Affleck est membre. Les deux copains (ou plus, si retour de flamme ?) ont logé dans une maison et disposé d'un chef cuisinier privé.

"La saison de ski venait de s'achever au Yellowstone, c'était donc plus tranquille et c'était l'endroit idéal pour un voyage romantique où ils pouvaient passer du temps seuls", a précisé un autre informateur, toujours à Page Six. Il a ajouté que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont passé la majorité de leur séjour à se promener et à se baigner dans les piscines et jacuzzis de la résidence.