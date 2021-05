Jennifer Lopez : Son ex Alex Rodriguez lance un business que personne n'attendait

À peine séparé de J-Lo, Alex Rodriguez s'aère l'esprit en restant occupé. Il vient de sortir sa propre ligne de maquillage destinée aux hommes. L'ancien joueur professionnel de baseball vient de lancer son tout premier produit, The Blur Stick, un correcteur "spécialement conçu pour les hommes, qui permet d'effacer les imperfections de la peau", présente l'ancien athlète.

Un produit mis en vente à 17 dollars, disponible dans huit teintes différentes. Il promet une composition douce pour la peau, à base d'aloe vera et d'huile de jojoba. Alex Rodriguez a profité de l'accord passé avec Him & Hers, société de production de produits de beauté dans laquelle il avait investi avec Jennifer Lopez, du temps où ils étaient encore fiancés. Cette sortie survient après le lancement de la ligne de maquillage de Jennifer Lopez au début de l'année 2021.

Lorsque Alex Rodriguez et Jennifer Lopez ont annoncé leur séparation au mois d'avril, ils assuraient vouloir continuer à gérer leurs différents projets à deux. "Nous avons réalisé que nous sommes mieux en tant qu'amis et nous espérons le rester. Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir dans nos projets professionnels communs", déclaraient-ils dans un communiqué.