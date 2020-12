Mariah Carey : Nouveau business gourmand à l'approche de Noël

Que serait un Noël sans Mariah Carey ? Reine incontestée des fêtes de fin d'année, la chanteuse américaine continue de percevoir un salaire conséquent au mois de décembre grâce à l'incontournable All I want for christmas is you. En plus de sa boutique officielle, où on retrouve un pack avec une autobiographie, un mug et une paire de chaussettes à son effigie pour 50 dollars, ou encore un masque lavable en tissu à 15 dollars, Mariah Carey a décidé de se lancer dans le business des cookies !

Un produit parfait à lancer pendant les fêtes de fin d'année, pour que tous les enfants fans d'elle puissent en déposer dans une petite assiette avec un grand verre de lait, à disposition du père Noël. Disponibles en petites quantités, les "Mariah's cookies" ne peuvent pas être achetés en magasin. Avec ses saveurs comme épices de Noël, chocolat blanc et cranberry ou encore Pumpkin spice, ces cookies seront uniquement disponibles en livraison à domicile via des applications comme UberEats ou Postmates. "Les cookies, on les adore pendant les fêtes, on les adore toute l'année !", a déclaré la musicienne dans un communiqué. Ils sont disponibles dès ce 4 décembre, pour le moment uniquement aux États-Unis.

Un business qui s'ajoute aux activités diverses et variées des stars pour un petit complément de revenu, à l'image Patrick Bruel et son huile d'olive, Christina Milian et ses beignets ou encore, Gwyneth Paltrow et ses bougies senteur vagin.

Il faut aussi dire que les "Mariah's Cookies" sont le snack idéal pour la diffusion de son concert, diffusé le vendredi 4 décembre 2020 sur AppleTV+. Un grand concert en live, retransmis dans le monde entier, qui devrait sauver le désastre de son concert new-yorkais d'il y a quelques années. "Pour ma chanson Oh Santa !, j'ai réuni Ariana (Grande) et Jennifer (Hudson), pour transmettre un message fort aux filles et passer un bon moment. Les animations et les effets spéciaux sont vraiment uniques. C'est très excitant, car même si ce sera virtuel, je pense que cette célébration sera encore plus imposante que celle que je fais sur scène. Cela dit, nous sommes très stricts sur le tournage, je fais un test Covid tous les jours, tout le monde se fait tester tous les jours", a-t-elle confié à au Parisien.