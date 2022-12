Mariah Carey et sa fille Monroe chantent en live : le talent de la pré-adolescente dévoilé en vidéo

Mariah Carey n'a pas manqué d'émouvoir son public à Toronto, le 9 décembre dernier, alors qu'elle se produisait sur scène dans le cadre de son spectacle Merry Christmas to All à Toronto. La star de 52 ans a chanté Away in a Manger en duo avec sa fille Monroe (11 ans), née - avec son frère jumeau Moroccan - de sa romance avec le rappeur Nick Cannon, qui a refait sa vie depuis avec sa compagne Bre Tresi.

Et les spectateurs ont été surpris de voir que la pré-adolescente chante déjà très bien malgré son jeune âge, et qu'elle est bien partie pour suivre les traces de sa mère. "C'est ma petite fille, ici. Le jour de l'accouchement, il y a onze ans, a été le plus beau cadeau de tous les temps. C'est notre premier duo", a déclaré la diva américaine, sublime ce soir-là dans une robe de princesse, tout comme sa fille.

Accusée de plagiat

Ce concert était le premier des quatre représentations spéciales Noël de Mariah Carey. Elle a depuis joué une deuxième fois à Toronto dimanche dernier. Elle chantera ce soir à l'emblématique Madison Square Garden de New York avant d'y remettre les pieds vendredi prochain. Pour rappel, la chanteuse originaire de Huntington, dans l'Etat de New York, est très souvent associée à Noël.

La raison ? Elle est l'auteure de l'une des chansons de Noël les plus populaires de tous les temps, à savoir All I Want For Christmas Is You. Un air que l'on a tous déjà chantonné au moins une fois et c'est normal car ce single a été vendu à plus de quinze millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie en 1994.

C'est un tube qui lui a également causé des ennuis puisqu'en juin dernier, TMZ affirmait qu'un artiste de country prénommé Andy Stone l'accusait de plagiat pour cette chanson. Poursuivie en justice et accusée de "violation des droits d'auteur", elle était invitée à régler "20 millions de dollars de dommages et intérêts". La vie d'artiste n'est pas simple que cela en a l'air !