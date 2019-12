Mariah Carey, reine de Noël : "All I Want for Christmas is You" bat des records

Vous l'avez sans doute constaté : plus les années passent et plus les chansons de Noël de Mariah Carey prennent de l'ampleur. Un titre en particulier, All I Want for Christmas is You, ne cesse d'être diffusé en boucle à la radio, à la télévision, dans les publicités... même dans les open-spaces, selon les collègues avec qui vous travaillez. Il semblerait que ce succès soit bien réel puisque les chiffres le prouvent. Alors que cette chanson est sortie en 1994 dans l'album Merry Christmas, c'est seulement en 2019 qu'elle obtient officiellement la première marche du podium.

Incroyable mais vrai. Vingt-cinq ans après sa sortie – si l'on ne compte pas les énièmes nouvelles versions et les remix –, All I Want for Christmas is You est numéro 1 du Billboard Hot 100, le classement hebdomadaire des cent chansons les plus populaires aux États-Unis, toutes catégories musicales confondues. Un exploit qui n'était pas arrivé depuis longtemps : la dernière chanson festive à avoir atteint une telle position auprès du magazine Billboard était The Chipmunk Song, de David Seville, en 1958. "On l'a fait !" s'est réjouie Mariah Carey sur Twitter en apprenant la nouvelle.