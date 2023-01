Mariah Carey : Des pièce de son luxueux manoir, gardé même pas un an, ont une décoration improbable !

La folie Mariah Carey dépasse bien les petits caprices et les attitudes de diva que la chanteuse de 52 ans peut avoir sur les plateaux de télé, sur scène, en tournage ou lors des enregistrements d'albums. La maman de Monroe et Moroccan, jumeaux de 11 ans, sait qu'elle peut avoir le monde à ses pieds. Du haut de l'immense fortune qu'elle a encaissée grâce à sa musique et ses titres indémodables, Mariah Carey peut se permettre pas mal de choses, surtout d'un point de vue financier. Loin de voir les choses en petit, l'artiste a la folie des grandeurs et le sens de la folie tout court.

L'année dernière, Mariah a par exemple acheté un magnifique manoir dans la ville d'Atlanta pour la modique somme de 5,65 millions de dollars. La maison de style colonial en briques rouges trône sur un magnifique terrain de deux hectares et abrite pas moins de neuf chambres et treize salles de bain (il faut ce qu'il faut pour une diva comme elle.) Mais hors de question pour Mariah de laisser les choses telles quelles. Si elle investit les murs, elle le fait jusqu'au bout. Pour se sentir chez elle, elle a donc fait apporter quelques modifications. C'est la raison pour laquelle on trouve désormais dans la demeure un studio d'enregistrement privé au troisième étage et des pièces toutes roses parmi lesquelles un dressing et des toilettes.