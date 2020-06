Les enfants de Mariah Carey ont "peur de la police" : Nick Cannon dénonce

Nick Cannon a expliqué avoir discuté avec ses enfants de la brutalité avec la police. Depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu aux États-Unis (comme en France). Portées par le mouvement Black Lives Matter, elles dénoncent la brutalité et le racisme dans la police, qui conduisent à la mort de trop d'innocents. Elles ont commencé avec la mort de George Floyd pendant un contrôle, le 25 mai dernier à Minneapolis.

"Mes enfants ont peur de la police", a expliqué Nick Canon, le mercredi 3 juin 2020 à Access. "J'essaie de leur apprendre ce qui est juste. J'essaie de leur apprendre : 'Trouve en toi la force de n'avoir peur de rien.' Mais quand ils voient l'énergie des forces de l'ordre, ils sont plutôt du genre 'Oh-oh, voilà la police'", poursuit l'acteur.

Nick Cannon précise ensuite qu'il apprend à ses jumeaux Monroe et Moroccan (9 ans) et à son fils Golden (3 ans) comment se comporter avec la police. "L'état d'esprit 'Tiens-toi droit et ne parle pas, garde tes mains bien en vue'. Voilà ce dont je parle à mes enfants de 3 et 9 ans...", déplore-t-il.

"Rien n'est plus important que de provoquer un vrai changement"

Monroe et Moroccan sont nés de sa relation passée avec Mariah Carey, son ancienne épouse. Le petit Golden est issu de sa relation avec le mannequin Brittany Bell. Il explique que, dans sa jeunesse, lui-même avait toujours peur "d'appeler la police (...), même pas pour qu'on [lui] porte secours, plutôt pour dire que quelqu'un d'autre avait des ennuis". Il se souvient ensuite des descentes de police dans son quartier : "Ça n'a jamais été une bonne expérience."

"C'est pourquoi je crois que nous devons repenser et restructurer le maintien de l'ordre public, particulièrement dans nos communautés. L'application de la loi devrait venir de la communauté. Il fut un temps où nous pouvions 'faire la police' dans notre propre communauté et où nous étions souverains.... et quand nous avons la capacité de nous gouverner nous-mêmes et que nous avons une solide boussole morale qui vient de votre communauté, nous ne devrions pas avoir quelqu'un qui nous surveille. (...) Je suis prêt à mettre ma vie en jeu pour ça, parce qu'il n'y a rien de plus important pour ma communauté, pour ma famille, pour moi. Rien n'est plus important que de provoquer un vrai changement", conclut Nick Cannon.

