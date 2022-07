Nick Cannon à nouveau papa : sa compagne Bre Tresi a accouché, le prénom original du bébé révélé !

Ce nouveau-né vient agrandir la fratrie de Nick Cannon composée déjà de sept enfants dont les jumeaux Monroe et Morrocan (11 ans), Golden (4 ans), Powerful Queen (1 an) et les triplés Zillion Heir, Zion Mixolydian et Zen S nés le 14 juin 2021. Ce dernier est mort à l'âge de 5 mois des suites d'une tumeur au cerveau. Pour Nick Cannon, ce fut une terrible épreuve. "Si je n'étais pas devant vous aujourd'hui, je serais probablement blotti dans mon lit. Vous me donnez une raison de me lever et de sortir du lit chaque jour", avait déclaré endeuillé l'animateur télé de 41 ans sur le plateau de son émission The Nick Cannon Show en décembre 2021.

Bientôt un neuvième enfant avec une autre femme pour Nick Cannon ?

Alors qu'il vient d'avoir un huitième enfant, il s'avère qu'il ne s'agit pas du dernier enfant de Nick Cannon. Nick Cannon vit une autre histoire d'amour avec Abby de la Rosa qui est la mère des jumeaux Zillion et Zion qui ont fêté leur premier anniversaire. Celle-ci a annoncé être enceinte sur Instagram. Nick Cannon s'apprête à accueillir de nouveau un bébé au cours de cette année 2022. Et il n'en sera pas peu fier si l'on en croit ses propos dévoilés dans l'émission Daily Pop sur la chaîne américaine E ! News en mai dernier : "Je ne cherche pas à peupler complètement la Terre, mais j'ai vraiment hâte de prendre soin et d'aimer tous les enfants que j'ai actuellement. (...) Je trouve du réconfort, je trouve la paix grâce à mes enfants, et je trouve un but."