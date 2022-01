Nick Cannon, bientôt papa d'un 8e enfant : sa nouvelle compagne est enceinte, un mois après le drame

Bre Tiesi est influenceuse, agent immobilier, consultante et investisseur. Suivie par près de 500 000 abonnés sur Instagram, elle leur avait caché sa grossesse jusqu'à la publication de photos d'elle à sa révélation du sexe de son bébé. La future maman, appréciée par les internautes pour sa jolie plastique, possède désormais des débuts de rondeurs.

Nick et Bre ont travaillé ensemble sur l'émission Wild'n Out, diffusée sur MTV. Avant de concevoir un bébé avec Nick Cannon, la jolie brune a été l'épouse du joueur de football américain Johnny Manziel. Ils s'étaient mariés en 2018 et ont divorcé six mois plus tard, un divorce initié par Bre Tiesi, qui avait sous-entendu avoir été trahi par Johnny et affirmé que leurs "voeux ont été brisés" sur les réseaux sociaux.

Ce petit garçon sera le premier enfant de Bre Tiesi et le huitième pour Nick Cannon. Le présentateur et producteur télé est papa des jumeaux Moroccan et Monroe (10 ans, nés de son union à Mariah Carey), d'une fille et d'un garçon prénommés Powerful Queen et Golden, nés de sa relation avec Brittany Bell, d'une autre paire de jumeaux, Zion et Zillion (7 mois, fruits d'une romance avec Abby De La Rosa) et enfin de Zen, garçon qu'il a eu avec Alyssa Scott.

Ce dernier est décédé le 5 décembre 2021, à seulement 5 mois. Il souffrait d'un gliome, une tumeur du cerveau rare et agressive.