Nick Cannon de retour au travail après la mort de son bébé de 5 mois, il s'explique

"J'apprécie tous vos conseils et je sais qu'ils sont bien attentionnés, mais pour moi, ce n'est pas du travail. Ici, je partage de l'amour. Et si je n'étais pas devant vous aujourd'hui, je serais probablement recroquevillé dans mon lit. Vous me donnez une raison de me lever et de sortir du lit chaque jour", a confié le père de famille nombreuse, remerciant ainsi ses téléspectateurs et son audience. Avant de s'exclamer : "Vous m'aidez à aller mieux !"

Nick Cannon a également donné des nouvelles de son ancienne compagne Alyssa Scott, maman du petit Zen. "Elle avance petit à petit, cinq minutes à la fois. Vous ne savez jamais à quel point vous êtes fort jusqu'à ce que cela soit la seule option. Nous en sommes là. Nous sourions à travers la douleur", a déclaré le quadragénaire.

Nick Cannon est papa de Monroe et Moroccan (10 ans), nés de son mariage avec Mariah Carey, de Golden (4 ans) et Powerful Queen (1 an) qu'il a eu avec la mannequin Brittany Bell. Il a eu une autre paire de jumeaux, Zion Mixolydian et Zillion Heir (6 mois) avec la DJ Abby De La Rosa.