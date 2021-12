Nick Cannon sous le choc : son bébé de 5 mois est mort, l'ex-mari de Mariah Carey dévoile la cause

Nick Cannon est un père en deuil. L'artiste américain âgé de 41 ans a annoncé la mort de son fils Zen, qui n'avait seulement que 5 mois. Un bébé, fruit de son histoire avec la mannequin Alyssa Scott, emporté par la maladie a-t-il révélé dans son émission The Nick Cannon Show, mardi 7 décembre 2021.

C'est avec une grande émotion que Nick Cannon a donc relaté le décès de son dernier fils ; son septième enfant. Il a dévoilé qu'une tumeur cérébrale avait été décelée chez le petit Zen lors d'une visite chez le médecin, deux mois après sa naissance. A ce moment là, les parents du bébé pensaient alors qu'il avait un problème aux sinus. En réalité, il avait fait une accumulation de liquide céphalorachidien causée par une tumeur cérébrale. L'état de santé de Zen s'était ensuite malheureusement dégradé à la période de Thanksgiving, en novembre.

En larmes, celui qui anime notamment l'émission Masked Singer aux Etats-Unis a déclaré : "Il était tellement doux. Nous l'avions surnommé Z. Chilling. Il souriait toujours. Il avait une âme magnifique." Nick Cannon n'a pas manqué non plus d'avoir quelques mots envers la mère de son fils, Alyssa Scott. "Elle a été la meilleure des mères - elle ne se dispute jamais, ne s'énerve jamais - et continuera de l'être. Je veux remercier toute ma famille et tout particulièrement Alyssa", a-t-il ajouté. Ils se sont rencontrés sur le tournage de son show Wild N' Out.