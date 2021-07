Nick Cannon papa pour la 4e fois en seulement un an, c'est son 7e enfant !

Il faut croire que le charme du présentateur de Nick Cannon ne laisse pas la gent féminine indifférente. En effet, selon le tabloïd américain TMZ, le présentateur de l'émission Masked Singer a accueilli son septième enfant. Après avoir donné naissance à ses jumeaux, Moroccan Scott et Monroe (10 ans) nés en 2011 de son union avec Mariah Carey, puis à Golden Sagon Scott (4 ans), né de sa relation avec Brittany Bell (Miss Arizona 2010), l'animateur est, en 2021, devenu père de 4 autres enfants. Aurait-il pris goût à la paternité ?

Fin 2020, Nick Cannon a annoncé sur Instagram la naissance de sa fille Powerful Queen Cannon (7 mois). Fruit de sa relation avec son ex Brittany Bell. Visiblement passionné par la paternité, l'animateur américain ne s'est pas arrêté là. En juin 2021, ce dernier a donné vie à des jumeaux, Zion et Zillion, fruits de son histoire avec la DJ Abby De La Rosa. Mais plus récemment encore, l'ex de Jessica White est devenu le père de Zen, un petit garçon né de sa relation avec la mannequin Alyssa Scott.