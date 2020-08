Nick Cannon séparé : sa chérie Jessica White le quitte et le tacle

Nick Cannon est un coeur à prendre. L'ancien mari de Mariah Carey, et père de ses deux enfants Monroe et Moroccan nés en 2011, s'est fait larguer par sa jeune compagne, Jessica White. Elle a elle-même annoncé la rupture sur les réseaux sociaux. Cela faisait plusieurs années qu'ils vivaient une relation chaotique.

Comme le rapporte Celebrity Insider, Jessica White a posté un message sur les réseaux sociaux pour annoncer sa rupture. "Quelqu'un qui t'estime ne se mettrait jamais dans une situation dans laquelle elle peut te perdre. Je suis bénie, je suis toute entière, et prête à faire corps avec ma vie de célibataire libérée de tous ces bagages. Je ne souhaite que le meilleur à @nickcannon. Mais je suis clairement impatiente pour ce nouveau chapitre de ma vie. Que quelqu'un mentionne Brad Pitt et lui fasse savoir que je suis seule et que maman a de l'amour pur et en abondance à donner ! Hahahahaha", a-t-elle écrit sur Instagram.

La relation amoureuse de Nick Cannon (39 ans) et Jessica White (36 ans) a de longue date été chaotique. En effet, comme le rappelle le site Madame Noire, leur histoire remonte à 2015 lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter au moment de la séparation de l'ancien présentateur d'America's Got Talent d'avec sa femme Mariah Carey. Puis, le couple s'était rapidement séparé et les choses s'étaient envenimées à cause de la chanson de Nick Cannon, Jessica (Remix), dans laquelle il décrivait sa vie sexuelle avec le mannequin. Jessica White l'avait très mal pris. Mais, en 2018, des rumeurs les disaient de nouveau ensemble. Une relation passée sous les radars jusqu'à ce que la demoiselle finisse par publiquement y mettre fin en ce mois d'août 2020...

Pour rappel, Nick Cannon est aussi le papa de Golden Sagon Cannon, un fils né en 2017 de son histoire avec Brittany Bell.