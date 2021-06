Nick Cannon annonce l'arrivée de son 7e enfant, une semaine après la naissance de ses jumeaux !

Nick Cannon a eu ses premiers enfants avec Mariah Carey. Les venues au monde des jumeaux Moroccan et Monroe, aujourd'hui âgés de 10 ans, ont été suivis par celles de Golden et Powerful (4 ans et 6 mois), nés de la relation de Nick Cannon avec le mannequin Brittany Bell.

Avec Zion, Zillion et son 5e fils à venir, Nick Cannon élargit sa famille. Depuis leur divorce en 2016, Mariah Carey a aussi retrouvé l'amour. Elle était fiancée au milliardaire James Packer et vit une nouvelle histoire avec le danseur Bryan Tanaka. La chanteuse de 52 ans n'a en revanche pas eu d'autre enfant.

Du côté de Mariah justement, la famille Carey se déchire ! Son grand frère Morgan et sa grande soeur Alison ont porté plainte contre elle, à cause de ses mémoires dans lesquelles la superstar fait d'étonnantes révélations sur son enfance. Mariah a notamment écrit que son aînée l'avait forcée à prendre du Valium, avait tenté de la prostituer et lui avait jeté une tasse de thé bouillant dessus quand elle avait 12 ans, lui provoquant une grave brûlure au troisième degré.