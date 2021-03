Mariah Carey : Son grand frère Morgan porte plainte contre elle

Les mémoires de Mariah Carey sèment la discorde au sein de sa propre famille ! Après les remontrances de sa grande soeur Alison, la chanteuse s'attire les foudres de son grand frère. Morgan Carey la poursuit en justice, à cause de passages du livre qu'il juge diffamatoires...

L'info est signée Variety ! Le site américain révèle que Morgan Carey a porté plainte contre sa célèbre petite soeur Mariah Carey ce mercredi 3 mars 2021, à la Cour suprême de New York. Il poursuit l'artiste en justice pour diffamation et préjudice moral à cause de plusieurs extraits du livre The Meaning Of Mariah Carey que le plaignant qualifie de mensongers.

Trahi par sa propre soeur.

La publication du bouquin a provoqué chez Morgan Carey "une angoisse extrême (...) et une anxiété grave concernant son futur et sa capacité à s'assumer et à assumer sa famille." Les mémoires de sa petite soeur auraient également "endommagé sa réputation et ses revenus", l'auraient mis "dans l'embarras vis-à-vis de ses amis et collaborateurs", auraient "perturbé sa vie personnelle" et "causé la perte de sa joie de vivre et de profiter des plaisirs ordinaires de la vie quotidienne."

"Morgan Carey lance cette procédure, poussé par la tristesse et la déception causées par les trahisons de sa soeur et ses mensonges, explique la plainte. Il n'est pas envieux de l'énorme succès personnel et artistique de sa soeur (...) et lui a toujours souhaité du bien."