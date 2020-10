Céline Dion, un comportement déplacé ? Mariah Carey porte des accusations 22 ans plus tard...

Il n'y aura donc pas qu'à la radio que l'on aura des nouvelles de Mariah Carey ces prochains mois - All I Want for Christmas Is You ne devrait plus tarder à tourner sur les ondes - puisque la chanteuse américaine débarque aussi dans les librairies avec The Meaning of Mariah Carey. Un ouvrage dans lequel elle revient notamment sur un show télé de 1998, bien connu des fans de pop divas, le Divas Live: An Honors Concert for VH1 Save the Music. La star critique sa consoeur Céline Dion pour sa supposée attitude...

Comme le rapportent nos confrères du Journal de Montréal, qui ont pu consulter le livre de Mariah Carey, la chanteuse de 50 ans a décidé de remettre sur le tapis, vingt-deux ans plus tard, sa participation au show en s'en prenant à Céline Dion, 52 ans. Alors que les deux femmes étaient réunies sur scène avec Gloria Estefan, Shania Twain et Aretha Franklin, - ainsi que Carole King en invitée spéciale - elles ont collectivement chanté sur (You Make Me Feel Like A) Natural Woman et Testimony d'Aretha. "Chacune d'entre nous connaissait sa partie, mais nous savions toutes que c'était la chanson d'Aretha. En fait, presque toutes. Écoutez, si Aretha décide d'improviser pendant une partie, c'est son droit à titre de reine, mais ce n'est pas – je répète, ce n'est pas – pour vous mettre au défi. L'une des divas n'a pas compris l'étiquette et s'est mise à légèrement provoquer la reine pendant la chanson. C'était ok. Mais je n'aurais jamais fait quelque chose comme ça", écrit-elle selon le site.

Mariah Carey, qui prend bien soin de ne pas nommer directement Céline Dion, faisait référence à deux scènes illustrées en vidéo et qui tournent actuellement sur les réseaux sociaux, où la Québécoise semble s'isoler vocalement avec la diva soul. Un ping-pong vocal qui semble pourtant plaire à Aretha Franklin et se passe sous les yeux des autres divas devenues alors simples spectatrices. Un peu jalouse, Mariah ? "À mon humble avis, la diva en question était déjà allée trop loin et essayait maintenant d'enterrer Aretha. (...) Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un ose tenter de voler la vedette à Aretha durant son hommage... Le tout, en chantant à propos de Jésus. C'était peut-être à cause du fossé culturel entre les deux, mais ça m'est apparu comme un moment de pure folie, et je n'avais pas envie d'en faire partie", écrit-elle.

Céline Dion, fan absolue d'Aretha Franklin

Si ce comportement supposément irrespectueux n'avait jamais été évoqué avant, force est de constater que c'est tout simplement parce qu'il n'avait de toute évidence pas ému la regrettée Aretha Franklin, morte en 2018. D'ailleurs, l'an dernier, Céline Dion avait été invitée au show de la chaîne CBS intitulé Aretha! A Grammy Celebration for the Queen of Soul pour rendre hommage à la regrettée chanteuse. Sur scène, elle avait interprété A Change Is Gona Come recevant une standing ovation du public. Et Mariah ? Elle n'était pas invitée... A la mort d'Aretha, Céline Dion avait salué sa mémoire et avait mis en avant leur participation commune au show de VH1. "J'ai eu le privilège de chanter avec Aretha ... Assurément un des grands moments de ma carrière", avait-elle écrit sur Instagram.