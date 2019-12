Mariah Carey : All I Want for Christmas is You, un clip bourré de références

Comme la diva Mariah Carey ne fait jamais rien à moitié, il fallait bien un nouveau clip pour célébrer les 25 ans de sa chanson All I Want for Christmas is You. Non contente de gagner un peu d'argent chaque année à Noël (10 millions d'écoutes seulement pour le 25 décembre 2018, sur la plateforme de streaming Spotify), elle a également fait un documentaire pour Amazon Video sur les dessous de la création du tube.

Vendredi 20 décembre 2019, la star américaine a dévoilé une troisième version du clip, réalisé par Joseph Khan (à qui l'on doit notamment les vidéos de Toxic de Britney Spears ou Without Me d'Eminem), bourré de références. À commencer par la bague que porte Mariah Carey en forme de papillon, un clin d'oeil à son sixième album Butterfly, une chevelure pailletée comme dans son film Glitter ou des enfants qui réalisent la shoot dance de BlocBoy JB. On peut aussi apercevoir les jumeaux de 8 ans de la chanteuse, Monroe et Moroccan Scott. On remarquera qu'elle porte notamment une robe rouge à bordures blanches, un clin d'oeil à la vidéo originale. Le reste du temps, Mariah Carey fait du Mariah Carey : poses langoureuses et cheveux impeccables.

On est bien loin, donc, de la première version qui a été filmée par Mariah Carey elle-même en 1993, dans la forêt Fairy Tale dans le New Jersey, avec un matériel qui semble aujourd'hui bien obsolète. Le père Noël, joué par son mari de l'époque, Tommy Mottola, fait une apparition remarquée. Un classique qui comptabilise 600 millions de vues.

Ce que l'on ne sait pas, en revanche, c'est qu'une deuxième version, en noir et blanc, a été tournée. On y voit Mariah Carey dans un studio des années 60, en total look rétro, chanter derrière un micro. Réalisée par la chanteuse elle-même, l'inspiration non dissimulée est celle du groupe The Ronettes. Cohérent quand on sait que le tube All I Want for Christmas is You comprend des lignes de musique gospel et soul - l'idée du compositeur étant de mélanger tous les styles de musique pour toucher le plus grand nombre.