Mariah Carey : Sa passion pour Noël due à un traumatisme familial

Vos collègues diffusent All I Want for Christmas Is You en boucle (et très très fort) dans l'open-space depuis le 1er novembre 2019 ? Rien d'étonnant. Depuis qu'elle a sorti en 1994 ce titre qui sent bon la cannelle, Mariah Carey est au fil des ans devenue la reine des fêtes de Noël. Si bien qu'il est désormais im-po-ssible de passer à côté de son sourire éclatant et de ses joues rosées, de retour à chaque ouverture du calendrier de l'Avent. Mais ce goût pour la joie et la bonne humeur ne lui est pas venu tout à fait naturellement. C'est au contraire une difficulté familiale qui a poussé la chanteuse de 49 ans à rester une éternelle enfant.

J'ai toujours voulu passer un super moment pour Noël

"Quand j'étais petite, j'avais une famille très dysfonctionnelle, a-t-elle raconté à la version britannique du magazine Cosmopolitan. J'ai toujours voulu passer un super moment pour Noël, mais ils gâchaient tout ! Alors je me suis promis que, quand je bâtirais ma propre vie, je m'assurerais que chaque Noël soit grandiose." Et on peut dire qu'elle a réussi. Entre ses tournées mondiales lancées à chaque fin d'année, ses interventions télévisuelles et sur les réseaux sociaux, Mariah Carey a carrément remplacé le Père Noël – qui ça ? – dans le coeur des petits comme des grands. Dernièrement, elle a carrément fait la promotion d'une marque de chips américaine en revêtant sa tenue de soirée rouge : une vidéo où elle se bat contre un lutin pour obtenir son snack salé rien qu'à elle.