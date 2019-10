Mariah Carey : Dépressive en 2001, elle devait "s'adapter à ses besoins de diva"

En 2001, Mariah Carey a arrêté d'avoir des Butterflies dans le ventre et des Glitters dans les yeux. À bout de force, la chanteuse avait été prise en charge par un établissement médical pour prendre un peu de recul sur sa carrière. Mais elle refuse d'entendre certains termes à propos de cette période rude de sa vie. "C'était une dépression émotionnelle et physique, mais en aucun cas une dépression nerveuse, précise-t-elle à Variety. Parce que je pense qu'on ne s'en remet jamais vraiment." Une version que son thérapeute de l'époque avait confirmée, lui expliquant qu'elle avait juste besoin de "s'adapter à ses besoins de diva".

Si elle se sentait si mal, c'est parce qu'elle avait trop à coeur de satisfaire tout le monde, avant même de penser à ses propres besoins. "Il me disait : 'Tu essaies beaucoup trop d'être gentille, d'avoir tout le temps le sourire, et tu penses qu'en souriant, tes problèmes vont disparaître. Et tout le monde pense que tu vas parfaitement bien." Une histoire qui ferait sans doute rire jaune Lianna Azarian, son ancienne assistante martyrisée par son ex-manageuse devant les yeux de la chanteuse – un comportement déplacé, dont des agressions physiques, des attaques à l'urine et des insultes, à l'exemple de "putain d'Arménienne blanche".

J'aurai éternellement 12 ans

Mais son côté diva, Mariah Carey en a fait, depuis le temps, une marque de fabrique. Allongée sur un divan pour la moindre interview, la maman de 49 ans a toutefois justifié son attitude en expliquant qu'il s'agissait d'un véritable état d'esprit. "Oui, j'ai clairement besoin de quelqu'un qui me rappelle qu'on doit partir parce que je suis en retard, poursuit-elle dans les colonnes de Variety. Oui, je suis une sorte d'enfant acariâtre. Mais mes vrais fans sont au courant. J'aurai éternellement 12 ans. C'est comme ça, les artistes." Ha, si seulement on pouvait la comprendre...