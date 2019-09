Mariah Carey : En studio avec ses jumeaux, Moroccan et Monroe

North West, Stormi Webster, Blue Ivy Carter... Les enfants de stars font fureur sur les réseaux sociaux. Ceux de Mariah Carey ont également la cote, et la font grimper ! Moroccan et Monroe volent la vedette à leur maman dans son nouveau clip.

Moins d'un an après la sortie de son quinzième album, Caution, Mariah Carey régale ses fans avec un nouveau morceau. La diva interprète In The Mix, le générique de la série Mixed-ish, bientôt diffusée sur ABC. La chaîne américaine vient d'en dévoiler le clip. Mariah Carey y est filmée en studio, accompagnée de ses jumeaux de 8 ans, Moroccan et Monroe. Frère et soeur se sont équipés de casques audio pour pousser la chansonnette.

Après Grown-ish, Mixed-ish est le deuxième spin-off de la série Black-ish. Rainbow Johnson (jouée par Arica Himmel) y raconte son expérience dans une famille métisse dans les années 1980 aux États-Unis. Mixed-ish sera diffusée à partir du mardi 24 septembre 2019.

La veille de la publication de son nouveau clip (mardi 17 septembre 2019), Mariah Carey est sortie en rendez-vous amoureux avec son compagnon Bryan Tanaka. La superstar avait sorti le grand jeu pour l'occasion, en enfilant une ravissante robe marron ouverte sur la cuisse droite et des souliers léopard.