Mariah Carey : Accusée de l'avoir prostituée quand elle avait 12 ans, sa soeur Alison monte au créneau !

Elle est peut-être la reine de Noël mais une chose est sûre. En 2021, Mariah Carey ne partagera pas la dinde et les marrons avec sa grande soeur de 59 ans. Alison, l'aînée de la famille, est très fâchée depuis qu'elle a lu la biographie de la chanteuse, sortie l'année dernière sous le nom de The Meaning of Mariah Carey. Et pour cause, dans ces pages, elle est accusée, entre autres, d'avoir forcé l'artiste à prendre du Valium, d'avoir tenté de la prostituer et de lui avoir jeté une tasse de thé bouillant dessus quand elle avait 12 ans, lui provoquant une grave brûlure de troisième degré. Une enfance mouvementée qui est aujourd'hui sujette à débat.

Ce chapitre, intitulé Dandelion Tea, lui reste en travers de la gorge. Et les choses ne devraient pas se régler à l'amiable. Alison Carey, qui n'entretenait déjà pas une relation incroyable avec sa soeur, a décidé de la poursuivre pour cette "immense détresse émotionnelle" qu'elle a provoqué. Une détresse qui pourrait s'apaiser contre les 1,25 millions de dollars de dommages et intérêts qu'elle réclame. Son frère Morgan, 60 ans, dépeint comme un tueur à gage dans le livre de Mariah, devrait également se rendre à la cour, comme il l'a promis dans les colonnes du journal The Sun en novembre 2020.

Elle utilise son statut de célébrité pour s'en prendre à sa soeur

Alison Carey a été arrêtée, par le passé, pour avoir pratiqué la prostitution. Elle s'est également battue contre son alcoolisme. Aujourd'hui, elle l'assure : Mariah se sert de son histoire pour vendre plus de livres. La chanteuse aurait fabriqué certains détails de toute pièce pour "promouvoir son ouvrage" sans offrir "aucune preuve" réelle, selon les documents légaux obtenus par TMZ. "Elle utilise son statut de célébrité pour s'en prendre à sa soeur, qui n'a pas d'argent, afin de générer des articles sensationnels dans la presse", peut-on également lire. Alison Carey, sans le sou, se représente elle-même dans cette affaire. De quoi provoquer, hélas, une nouvelle flopée de gros titres...