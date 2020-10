Mariah Carey révèle n'avoir jamais fait l'amour avec son ex-fiancé

Mariah Carey n'a jamais fait l'amour avec son ex-fiancé, James Packer. Dans une interview au Guardian pour la promotion de son autobiographie, The Meaning of Mariah Carey, datée du 5 octobre 2020, la chanteuse américaine a évoqué ses relations passées. En couple pendant plus d'un an jusqu'en 2016, elle n'aurait jamais consommé son amour avec l'homme d'affaires.

"C'est une relation qui a compté, elle est dans le livre. Mais à part ça, ça n'est pas arrivé", explique-t-elle, avant de clarifier les choses. "Nous n'avons pas eu de relations physiques, pour être honnête avec vous", a révélé Mariah Carey à nos confrères.

Il semblerait que Mariah Carey refuse toute relation sexuelle avant le mariage. En 2014, Nick Canon révélait ne pas avoir eu de rapports sexuels avec elle avant leur union en avril 2008, aux Bahamas. Ils avaient été en couple pendant six semaines. Ils ont fini par sceller leur amour "la nuit de notre mariage, dans un style de lune de miel, aux Bahamas". "C'est une vraie femme, elle te fait attendre jusqu'au mariage. Je suis sérieux à 100%. On ne savait pas que ça serait bien. La première fois que j'ai fait l'amour à mon épouse, c'était la nuit de notre mariage. J'aime faire plaisir. Je me suis dit : 'Mec, faut qu'elle aime ça.' J'ai tout donné", avait-il expliqué lors d'une interview à la radio Power 106.

Si l'acteur de Black Panther n'aura eu qu'à attendre six petites semaines, James Packer a patienté plus d'une longue année pour finir par se séparer de Mariah Carey. Elle avait rencontré l'homme d'affaires australien lors de l'avant-première du film Hercules en 2014. Ils avaient ensuite été vus en train de se tenir la main, en vacances, en juin 2015. Quelques mois après leur première apparition sur tapis rouge, ils avaient annoncé leurs fiançailles en janvier 2016. En octobre de la même année, ils officialisaient leur séparation.