Mariah Carey choquée : son fils intimidé par un suprémaciste blanc

Interviewée le 8 octobre 2020 dans l'émission Watch What Happens Live, Mariah Carey a avoué, totalement désabusée, que son fils Moroccan âgé de 9 ans avait déjà été victime de racisme. Face à l'animateur Andy Cohen, la reine de la pop a expliqué : "Rocky vient d'être victime d'intimidation l'autre jour par une personne suprémaciste blanche qu'il pensait être son ami. C'est, genre, fou. C'est donc le monde dans lequel nous vivons ?"

Maman de jumeaux fruits de son union passée avec Nick Cannon (Monroe et Moroccan nés en 2011), l'interprète des titres Always Be My Baby, Heartbreaker et All I Want For Christmas Is You a également déploré : "Le racisme a toujours été un combat pour moi, depuis que je sais qu'il existe quelque chose comme les 'races'. La seule raison qui a fait que j'en ai été consciente tôt, c'est parce que c'est devenu un sujet d'humiliation pour moi en tant qu'enfant."

Dans cette interview touchante, la reine de la pop a en effet révélé avoir elle aussi été victime de racisme lorsqu'elle était petite fille. Une douloureuse expérience que la chanteuse raconte dans son livre The Meaning of Mariah Carey paru le 29 septembre 2020. Pour protéger ses enfants et les aider à ne pas souffrir du racisme ou de discriminations, l'artiste de 50 ans a dévoilé son secret. "Je leur lis des chapitres qui aident à illustrer mes expériences face au racisme et comment ils peuvent en tirer une meilleure compréhension et, au final, avoir un meilleur réservoir avec lequel gérer ce genre de situation par eux-mêmes", a-t-elle indiqué avec émotion.

Déjà très mature pour son âge, la petite fille de Mariah Carey aurait même consolé sa maman après avoir appris que celle-ci avait été victime de harcèlement à l'école. "Elle a été tellement adorable. Elle m'a dit "Maman, ces filles, elles doivent se sentir trop mal maintenant. Je suis sûre qu'elles aimeraient être ton amie"", a raconté la chanteuse, déjà impressionnée par le courage, l'intelligence et la bienveillance de ses enfants.