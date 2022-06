Nick Cannon : Un 9e enfant en route... alors que le 8e n'est même pas encore né !

Être parent, ce n'est pas de tout repos. S'occuper de plusieurs enfants en bas âge, c'est du sport mais visiblement, Nick Cannon se plaît plutôt dans l'exercice. L'ex-mari de Mariah Carey, avec qui il a eu des jumeaux Moroccan et Monroe, 11 ans, est aussi le papa de sept autres enfants : Golden, 5 ans et Powerful, 1 an et demi, filles nées de sa relation avec l'ancienne Miss Arizona Brittany Bell, les jumeaux Zion et Zillion, 11 mois, dont la maman s'appelle Abby de la Rosa et Zen, né en juin 2021 et mort en décembre dernier en raison d'une tumeur au cerveau. Ce regretté bébé était le fruit d'une relation express avec Alyssa Scott avant de se jeter dans les bras du mannequin Bre Tiesi, elle-même enceinte et sur le point d'accoucher.

Dans quelques jours, Nick Cannon sera donc papa pour la 8e fois mais verra sa descendance grandir encore un peu (ou beaucoup) plus les mois suivants. Dimanche 5 juin, Abby de la Rosa a révélé attendre un enfant. Peut-être même deux si l'on fie à la légende qu'elle a écrite à côté des vidéos d'elle et de ses jumeaux Zion et Zillion, laissant planer le doute sur d'éventuels jumeaux. L'identité du papa n'est pas non plus révélée mais TMZ a confirmé que Nick Cannon était bel et bien l'homme de la situation.