Nick Cannon : L'ex-mari de Mariah Carey attend encore des jumeaux

Nick Cannon a une heureuse nouvelle à annoncer à ses fans ! L'ex-mari de Mariah Carey va redevenir papa. Sa compagne Abby De La Rosa attend... de nouveaux jumeaux !

Abby De La Rosa compte plus de 45 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié de nouvelles photos et une vidéo, filmée lors de son shooting de grossesse. La DJ de 30 ans pose avec son compagnon Nick Cannon, torse nu. En commentaire, Abby s'adresse à leurs futurs jumeaux, deux garçons dont la naissance est attendue au mois de juillet 2021.

"Nos chers fils, mes bébés miracles, merci de m'avoir choisie pour être votre maman, commence @hiabbydelarosa. Je sais que le seigneur m'a destinée et préparée pour le cadeau de non pas un mais deux petits anges. Je prie que Dieu vous donne la force d'avancer dans votre vérité individuelle, avec bravoure et courage, comme votre père. Que dieu te bénisse, ton frère et toi, et vous guide pour accomplir votre mission. Votre père et moi serons toujours là pour vous deux ; à l'unisson et en soutien total. Qu'importe ce que le monde vous fera vivre, sachez le pardon est une clé et que ce qui est à vous est à VOUS ! Nous vous aimons tous les deux déjà énormément et nous avons hâte de vous rencontrer".