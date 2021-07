Mariah Carey : Sa fille Monroe, 10 ans, joue les mannequins

A l'instar de l'interprète de We Belong together, la marque de vêtements met également en avant la vie et le travail du boxeur Muhammad Ali et du groupe de musique Outkast. Ces personnages sont tous joués par des enfants, qui retracent leurs accomplissements à travers une courte vidéo.

Mariah Carey a travaillé de concert avec la marque OshKosh B'gosh, pour mettre sur pied cette opération de communication. D'ailleurs, cette collaboration tombe en même temps que la parution de The Meaning of Mariah Carey, les mémoires de la chanteuse !"Petite, j'étais déterminée à réaliser mes rêves. Aujourd'hui, en tant que mère, cela me rend si joyeuse de voir mes enfants développer les projets qui leur tiennent à coeur. Nous avons monté cette campagne car nous aimons le message d'empowerment à l'intention des enfants", a expliqué l'artiste de 51 ans, qui n'a pas hésité à faire participer sa fille.

Aucun doute qu'après cela, la carrière de mannequin de la petite Monroe se lance !