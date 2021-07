Nick Cannon : 4 nouveaux enfants en 6 mois... et c'était voulu !

Nick Cannon est un homme comblé ! Comblé par ses 7 enfants et les 4 nouveaux, nés au cours des huit derniers mois. L'agrandissement soudain de sa famille a suscité de nombreuses réactions, et l'intéressé s'est défendu : "J'ai eu ces enfants volontairement !"

Nick Cannon a récemment reçu les rappeurs Yung Miami et JT, du groupe City Girls, dans son émission radio diffusée sur la station Power 106. Avant la fin de leur interview, Nick a demandé à ses deux invités de lui prodiguer un dernier conseil. "Reste vrai, et protège-toi !", a répondu JT, faisant allusion aux 4 enfants de Nick Cannon, nés au cours des huit derniers mois.

"J'ai ces enfants volontairement ! Ce n'est pas un accident !, a ajouté Nick Cannon en rigolant. Croyez-moi, j'aurais pu mettre plein de femmes enceintes, mais je ne l'ai pas fait. Celles que j'ai mis enceintes devaient tomber enceintes."

A-t-il ainsi adressé un petit tacle à son ex, le mannequin Jessica White ? La jeune femme avait publiquement évoqué leur rupture sur Instagram : "Quelqu'un qui t'estime ne se mettrait jamais dans une situation dans laquelle elle peut te perdre. Je suis bénie, je suis toute entière, et prête à faire corps avec ma vie de célibataire libérée de tous ces bagages. Je ne souhaite que le meilleur à @nickcannon. Mais je suis clairement impatiente pour ce nouveau chapitre de ma vie. Que quelqu'un mentionne Brad Pitt et lui fasse savoir que je suis seule et que maman a de l'amour pur et en abondance à donner ! Hahahahaha"