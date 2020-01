Mariah Carey : Pulpeuse lors de son séjour en amoureux à Aspen

L'hiver, c'est vraiment la saison préférée de Mariah Carey, que l'on entend alors sur toutes les ondes avec son tube planétaire spécial Noël, All I Want For Christmas is You. Une chanson qui a eu droit à un nouveau clip dans lequel elle apparaît longiligne, à l'inverse de la silhouette qu'elle laissait voir récemment en vacances à Aspen...

Le 24 décembre dernier, Mariah Carey venait dépenser ses royalties - sa fortune est estimée par les sites spécialisés à plus de 300 millions de dollars - dans la chic station de ski du Colorado, accompagnée de son amoureux Bryan Tanaka. Le couple a été vu faisant quelques emplettes de dernière minute avant d'aller dîner pour le réveillon au restaurant French Alpine Bistro. Un établissement où, on l'imagine, ils se sont régalés et qui propose par exemple de la soupe à l'oignon, de la terrine de foie gras, des escargots en brioche ou encore de la fondue... Pas très healthy food, mais avec les fêtes, difficile de faire léger.

On a pu noter que Mariah Carey (49 ans) était très heureuse de son séjour et, devant les objectifs des photographes, elle affichait un large sourire et un visage un peu plus rond que celui vu dans son dernier clip... La diva est aussi apparue un peu plus pulpeuse côté silhouette. Qu'importe si elle triche sans doute un peu avec des logiciels pour sa promo, son amoureux Bryan n'avait de toute façon d'yeux que pour elle pendant leur séjour à la montagne. Main dans la main, ils ont arpenté les rues de la station pour faire du shopping et se ressourcer.

Et puis Mariah Carey avait une autre raison d'avoir la banane : avec All I Want For Christmas Is You, elle est devenue la première artiste à se classer en tête des charts américains - Billboard Hot 100 - sur quatre décennies différentes. Son tube s'y est classé en 1994 puis dans les années 2000, 2010 et, tout récemment, en 2020 !