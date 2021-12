Nick Cannon raconte les derniers jours de son fils Zen, 5 mois : "La chose la plus terrifiante"

Nick Cannon et Alyssa Scott décident alors de faire de la vie de Zen une fête. "Nous avons pensé à Disneyland, notre endroit préféré. On célébrait son anniversaire tous les mois et on voyait sa présence avec nous comme une victoire", raconte l'ex-mari de Mariah Carey à People. La santé du petit garçon s'est dégradée lors du week-end de Thanksgiving, à la fin du mois de novembre.

"On pouvait voir qu'il se battait. Il suffoquait. Au réveil, il ne respirait pas pendant 5 ou 10 secondes, puis il prenait une grande expiration. On pouvait voir que ça lui faisait peur. C'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue", explique Nick Cannon. Alyssa Scott et lui ont emmené leur bébé une dernière fois à la plage pour un dernier coucher de soleil. Zen est mort le 5 décembre.

La grande famille de Nick Cannon a perdu un membre. Elle est toujours composée de six autres enfants, les jumeaux Morrocan et Monroe (10 ans, nés de son mariage avec Mariah Carey), Powerful Queen et Golden, nés de sa relation avec Brittany Bell, et enfin les jumeaux, Zion et Zillion (6 mois), fruits d'une romance avec Abby De La Rosa.