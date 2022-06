Mariah Carey poursuivie en justice : des dizaines de millions de dollars en jeu !

C'est l'une des chansons de Noël les plus populaires de tous les temps. All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey a été vendue à plus de quinze millions d'exemplaires dans le monde, faisant alors de la chanteuse une véritable star. Sauf qu'un artiste de country prénommé Andy Stone vient de l'accuser de plagiat, en affirmant avoir écrit une musique du même nom, remettant alors totalement en cause la légitimité de l'américaine dans ce succès mondial. D'après le média TMZ, elle serait d'ores et déjà poursuivie en justice et devrait au moins 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Elle est précisément accusée de "violation des droits d'auteur".

La chanteuse vraiment coupable de plagiat ?

Andy Stone, artiste de country, affirme avoir co-écrit et enregistré une chanson du même nom en 1989, sans avoir jamais donné la permission de l'utiliser. Un titre composé avec son groupe Vance & The Valiants et sorti en 1989. Un clip a même été réalisé pour l'occasion. Le chanteur proclame que sa chanson a complètement inspiré celle de Mariah Carey, qui a connu un véritable succès avec ce titre à sa sortie en 1994. Il va plus loin en accusant la star américaine d'avoir cherché à "exploiter la popularité et le style unique" de son titre, créant par là de la "confusion".

Pourtant, les deux morceaux n'ont, musicalement, aucune sonorité commune. Le rythme et les paroles sont également très différents. De plus, une avocate de Los Angeles spécialisée dans la musique et les droits de propriété intellectuelle, a expliqué chez Deadline que "les titres de chansons n'ont pas droit à la protection du droit d'auteur. C'est pourquoi il existe 177 oeuvres ayant pour titre 'All I Want For Christmas Is You'' révèle t-elle. Ces dernières sont toutes enregistrées sur le site internet du Bureau américain des droits d'auteur.

Quoiqu'il en soit, cette affaire n'a rien de bon pour Mariah Carey, qui va devoir défendre, très certainement, le plus gros titre de toute sa carrière. Elle doit également en avoir marre des procès, puisque son frère avait récemment porté plainte contre elle après la publication de son autobiographie.