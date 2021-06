Jennifer Lopez et Ben Affleck toujours plus proches : les ex ont un projet ensemble pour cet été

Les jours passent et le rapprochement entre Jennifer Lopez et Ben Affleck semble se confirmer ! Bien qu'ils n'aient encore rien officialisé, les ex-fiancés rabibochés 17 ans après leur rupture souhaitent désormais "passer le plus de temps possible ensemble". Ils envisagent notamment de partir en vacances cet été...

L'info est signée People ! Citant un informateur resté anonyme, le site révèle que JLo et Ben Affleck "discutent de projets pour cet été". Les deux acteurs de 51 et 48 ans souhaitent partir en voyage, un de plus après leur petit week-end romantique au Yellowstone Club, une résidence de luxe située à Big Sky, dans l'État du Montana, dont Ben Affleck est membre.

L'insider de People n'a pas précisé les potentielles destinations de vacances de Jennifer Lopez et Ben Affleck, ni si leurs enfants respectifs seraient de la partie. La bombe latine en a deux, les jumeaux Max et Emme (13 ans), nés de son précédent mariage avec Marc Anthony. Ben Affleck est quant à lui papa de trois enfants, deux filles et un garçon prénommés Violet, Serafina et Samuel (15, 12 et 9 ans), fruits de son union passée avec Jennifer Garner.

Sans eux, Jennifer Lopez et Ben Affleck pourraient rejouer la séquence mythique du clip de la chanson Jenny From The Block sorti en 2002 ; une JLo en bikini et un sosie de Ben Affleck, son fiancé de l'époque, profitaient d'un moment tactile sur un bateau (voir diaporama).