Jennifer Lopez et Ben Affleck inséparables : sortie en famille dans un célèbre parc d'attractions

Une deuxième chance

Force est de constater que l'histoire entre la chanteuse de 51 ans et l'acteur américain de 48 ans ne date pas d'hier. En couple jusqu'en 2004, ils n'ont visiblement jamais réussi à s'oublier tout à fait. Ce n'est donc pas très surprenant que plus de quinze ans plus tard, Jennifer Lopez et Ben Affleck se soient donné une nouvelle chance. Et concernant l'artiste d'origine portoricaine, le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'a pas attendu longtemps pour retrouver les bras de son ex.

Après s'être séparée de son ancien fiancé, Alex Rodriguez, en avril 2021, la chanteuse a rapidement trouvé du réconfort auprès de son ancien compagnon. Un mois seulement après sa séparation, cette dernière a en effet été aperçue à ses côtés, échangeant un langoureux baiser devant les photographes.